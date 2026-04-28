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TIN INN Holding AG schließt Rahmenvereinbarungen für bis zu 20 Hotelstandorte mit institutionellem Investor



28.04.2026 / 12:02 CET/CEST

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Wassenberg, 28.04.2026 - Die TIN INN Holding AG (ISIN: DE000A40ZTT8) hat mit einem institutionellen Investor aus dem deutsch-niederländischen Raum verbindliche Rahmenvereinbarungen über die Entwicklung, Errichtung und den Betrieb von bis zu 20 Hotelstandorten abgeschlossen.

Die Vereinbarungen umfassen insbesondere: die schlüsselfertige Errichtung von Hotelimmobilien durch Gesellschaften der TIN INN Gruppe,

den anschließenden Betrieb der Standorte durch die TIN INN GmbH im Rahmen von Managementverträgen,

sowie die langfristige Zusammenarbeit bei der Standortentwicklung und Umsetzung. Die Hotelimmobilien werden durch den Investor erworben und im eigenen Bestand gehalten. TIN INN agiert hierbei als Generalübernehmer und Betreiber.

Bei vollständiger Umsetzung der Vereinbarungen ergibt sich auf Basis der aktuellen Projektkalkulationen ein potenzielles Gesamtumsatzvolumen von rund EUR 35-40 Mio. für die Errichtung der Hotels. Hinzu kommen laufende Erlöse aus dem operativen Betrieb im Rahmen der Managementverträge.



Die Umsetzung erfolgt in zwei Investitionsphasen und ist unter anderem an die Entwicklung geeigneter Standorte sowie die operative Umsetzung der Projekte geknüpft.



Der Abschluss der Vereinbarungen stellt einen wesentlichen strategischen Entwicklungsschritt für die Gesellschaft dar. Nach dem Aufbau und dem operativen Nachweis des Geschäftsmodells auf eigener Bilanz sowie der Etablierung erster Hotelstandorte tritt TIN INN damit in eine nächste Phase der Skalierung ein, in der externe Immobilieninvestoren verstärkt in die Umsetzung eingebunden werden.



Nico Sauerland, CEO der TIN INN Holding AG:

"Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erreichen wir einen wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung unseres Geschäftsmodells. Nach dem operativen Nachweis unseres Konzepts auf eigener Bilanz und dem Aufbau erster Standorte gelingt es uns nun erstmals, einen externen Immobilieninvestor für eine partnerschaftliche Skalierung zu gewinnen. Wir sehen darin eine Bestätigung unserer bisherigen Entwicklung und erwarten, dass sich aus diesem Ansatz in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial ergeben kann."



Der Vorstand sieht in der Vereinbarung eine Bestätigung der bisherigen operativen Entwicklung sowie der industriellen Produktions- und Betriebsplattform der Gesellschaft. Parallel führt das Unternehmen Gespräche mit weiteren potenziellen Investoren über vergleichbare Kooperationsmodelle.



Der Vorstand geht davon aus, dass die Vereinbarungen - bei planmäßiger Umsetzung - zu einer signifikanten Auslastung der Produktionskapazitäten in den Jahren 2026 und 2027 beitragen können.



Vor dem Hintergrund der laufenden Skalierung des Geschäftsmodells befindet sich die Gesellschaft weiterhin in einer Phase erhöhter Investitions- und Finanzierungsanforderungen. Parallel zur Umsetzung des Projekts prüft der Vorstand daher fortlaufend zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung des weiteren Wachstums.



Eine konkrete Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose wird erfolgen, sobald eine hinreichende Visibilität über den Fortschritt der einzelnen Projekte besteht.







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