Zürich - BDO hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 293.6 Millionen Franken erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich der Bereich Steuern & Recht. Gleichzeitig gewann bereichsübergreifende Beratung an Bedeutung, etwa bei Unternehmensverkäufen und digitalen Unternehmenslösungen. Orientierung in einem zunehmend vernetzten Umfeld Das Jahr 2025 verlangte Entscheidungsstärke und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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