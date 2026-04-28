Die BASF-Aktie erweckt einen äußerst bullischen Eindruck. Nach der bisherigen Performance von +27% vom Januar-Tief ausgehend, verharrt der Kurs "noch" unterhalb des Widerstandsbereichs von 55 €. Die Bullen wetzen allerdings die Hörner und folglich ist der Druckaufbau spürbar. Der bevorstehende Mai könnte daher ein Wonnemonat werden. Trigger-Level klar definiert Das Kursverhalten der jüngsten Zeit in Verbindung mit dem stabilen Verweilen oberhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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