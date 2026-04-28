Mit einem Kursplus von knapp +1% zählt die Coca-Cola-Aktie am Dienstagmorgen zu den Spitzenreitern im Dow Jones Industrial. Fielen die Quartalszahlen des Getränkeriesen denn gut aus und ist die Coca-Cola-Aktie momentan einen Kauf wert? Überraschend gute Zahlen Die Quartalszahlen von Coca-Cola fielen hervorragend aus. Der Getränkekonzern übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg im Auftaktquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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