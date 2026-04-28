Die Bayer-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem der Kurs des Chemie- und Pharmakonzern bereits in den letzten fünf Handelstagen um über -9% einbrach, geht es auch am Dienstagmorgen leicht bergab. Was zieht den DAX-Titel dieser Tage nach unten und wie sollten Anleger auf die Kursentwicklung reagieren? Der Fall "Durnell" Der Grund für den jüngsten Kursrückgang der Bayer-Aktie ist einmal mehr in den Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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