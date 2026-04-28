Die SAP-Aktie hat zuletzt eine wichtige Unterstützung in einem Trendkanal verteidigt und sorgt damit für neue Hoffnung im Chartbild. Nach dem vorherigen Rücksetzer könnte sich nun eine mögliche Trendwende anbahnen. Jetzt stellt sich die Frage, ob daraus eine nachhaltige Erholung entsteht oder der Druck zurückkehrt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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