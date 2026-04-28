Die geplante Solarfaltdach-Anlage beim Abwasserverband Grazerfeld in Wildon soll künftig zwei Belebungsbecken und drei Nachklärbecken einer Kläranlage überspannen. Es wird die erste Helioflex-Anlage in Österreich sein. Am 23. April 2026 begann der Bau der ersten Photovoltaik-Anlage in Österreich, die auf der Solarfaltdach-Technologie Helioflex beruht. Der Abwasserverband Grazerfeld in Wildon in der Steiermark installiert die Solaranlage bestehenden Klärbecken. Das Projekt hat die DHP Technology ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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