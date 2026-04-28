Luzern - Der Markt für Sammleruhren zieht seit Jahren Investoren an, die nach stabilen Sachwerten suchen. Im Jahr 2026 lässt das Interesse an Vintage-Modellen nicht nach, und einige Referenzen erreichen Preise, die deutlich über denen von vor einigen Jahren liegen. Eine gut gewählte Uhr kann ihren Wert nicht nur erhalten, sondern systematisch steigern. Das Wichtigste bleibt die Wahl einer renommierten Marke, der richtigen Referenz sowie einer sicheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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