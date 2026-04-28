Paris / London / Zürich - An den europäischen Aktienmärkten prägt am Dienstag Zurückhaltung das Geschehen. Nach den Verlusten am Vortag ging es leicht nach oben. Im Iran-Krieg gibt es unterdessen weiter keine Annäherung zwischen den USA und dem Iran. «Die Verhandlungen sind festgefahren: Washington fordert eine sofortige Klärung des Atomprogramms, während Teheran auf Zeit spielt und priorisiert, den militärischen Konflikt sowie die Spannungen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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