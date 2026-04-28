Mit einem Wirkungsgrad von 28,13 Prozent hat Longi einen neuen Rekord für Silizium-Solarzellen aufgestellt. Das Solarmodul auf Basis der Rekordzellen erreicht einen Wirkungsgrad von 26,4 Prozent. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat neue Wirkungsgrad-Rekorde mit seiner Hybrid-Interdigitated-Back-Contact-Technologie (HIBC) erzielt. Das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) in Deutschland hat einen Solarzellen-Wirkungsgrad von 28,13 Prozent zertifiziert. Das National Laboratory ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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