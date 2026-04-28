© Foto: Richard Drew/APSpotify gewinnt mehr Nutzer als erwartet und trotzt höheren Preisen. Doch der Ausblick enttäuscht, die Aktie schwächelt und Künstliche Intelligenz wird zur neuen Bewährungsprobe.Spotify hat im ersten Quartal etwas mehr Nutzer gewonnen als von Analysten erwartet. Der schwedische Streaming-Konzern kam auf 761 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Wall Street hatte mit 759 Millionen gerechnet. Die Zahl der zahlenden Abonnenten stieg um neun Prozent auf 293 Millionen. Damit zeigt Spotify, dass die Nachfrage nach einer Preiserhöhung im wichtigsten Markt robust bleibt. In den Vereinigten Staaten hatte das Unternehmen den Preis für Premium-Abos im Januar um acht Prozent auf 13 US-Dollar pro Monat …Den vollständigen Artikel lesen
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