© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMXWarren Buffett hatte den richtigen Riecher. Die Cola-Aktie war in den 1980ern dramatisch gesunken. Er kaufte so Zahlreiche Anteile des Getränkeherstellers, es ist eines seiner erfolgreichsten Investments.Allein die jährliche Dividende die Investmentlegende Warren Buffett mit den Aktien von Coca-Cola jährlich einstreicht, bewegt sich bei rund 820 Millionen US-Dollar. Das Orakel von Omaha kaufte die gefallenen und am Boden liegenden Anteilsscheine, die ehemals den sogenannten Nifty Fifty angehörten - einer Gruppe der stärksten US-amerikanischen Aktien aus den 1950er und 1960ern. Die Entscheidung Buffetts sollte sich als goldrichtig erweisen. Heute zahlt Coca-Cola seinen ANlegern 2,04 …Den vollständigen Artikel lesen
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