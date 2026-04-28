NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira rechnet am Dienstag mit einer positiven Kursreaktion auf die soliden Quartalsergebnisse. Positiv sei zudem das zu einem so frühen Zeitpunkt aufgestockte Ziel für den Jahresüberschuss./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US1912161007
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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