Der chinesische Photovoltaik-Hersteller gibt an, den weltweit höchsten Wirkungsgrad für eine Silizium-Solarzelle erreicht zu haben. Das Ergebnis bestätigte das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH). von pv magazine Global Nur wenige Stunden, nachdem Trina Solar bekannt gegeben hatte, mit einer Topcon-kompatiblen Hybrid-Rückkontakt-Solarzelle (THBC) mit einem Wirkungsgrad von 28,0 Prozent den weltweit höchsten Wirkungsgrad für Silizium-Solarzellen erreicht zu haben, gab der chinesische Modulhersteller Longi Solar bekannt, mit einer Hybrid-Interdigitated-Back-Contact-Solarzelle (HIBC) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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