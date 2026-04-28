Bern - Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisiert die Gebühren für den Wertpapiertransfer und die Kontoschliessungsgebühren der Schweizer Banken. Diese Gebühren seien verhältnismässig hoch, wiesen keinen offensichtlichen Zusammenhang mit den tatsächlichen Kosten auf und behinderten die Mobilität der Kundschaft erheblich. Das schreibt der Schweizer Preisüberwacher nach seiner dritten Marktbeobachtung der Gebühren von Schweizer Bankkonten seit 2015. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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