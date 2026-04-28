Die Novartis-Aktie setzt am Dienstagvormittag ihren Abwärtstrend der letzten Wochen mit einem Kursverlust von über -2% fort und fällt damit fast auf ein neues Jahreshoch. Was drückt auf den Kurs des Schweizer Pharmariesen und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Starker Gegenwind durch Generika und Biosimilars Die von Novartis vorgelegten Quartalszahlen wurden von der Börse als Enttäuschung aufgenommen. Der Umsatz des Pharmakonzerns ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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