Die Aktie von Deutsche Börse befindet sich seit Mitte Februar in einer intakten Aufwärtsbewegung. Gegenüber den Tiefs im Bereich 200 € hat der Wert inzwischen gut +34% zugelegt. Nun hat der Betreiber der Frankfurter Börse frische Zahlen vorgelegt. Treiben sie den Kurs weiter nach oben oder sollten Anleger über einen Ausstieg nachdenken? Zahlen über den Erwartungen Die Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf und mit der Deutschen Börse hat nun einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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