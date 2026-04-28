Seit fast zwei Monaten pendelt die Airbus-Aktie in einem Kurskorridor zwischen 160 und 180 € auf und ab. Können die heute vorgestellten Quartalszahlen den europäischen Flugzeugbauer als diesem Seitwärtstrend reißen und ist die Aktie einen Kauf wert? Umsatz hui, Ergebnis pfui So wie die erste Reaktion der Börse auf das Zahlenwerk zeigt, dürfte das nicht gelingen. Die Airbus-Aktie reagierte so gut wie gar nicht auf die Zahlen. Sie fielen auch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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