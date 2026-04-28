Die Aktie des Kreuzfahrtkonzerns Carnival steht derzeit zwischen geopolitischen Risiken und einer weiterhin starken Nachfrage nach Kreuzfahrten. Trotz kurzfristiger Belastungen durch steigende Treibstoffkosten deutet vieles darauf hin, dass die Bewertung des Unternehmens weiterhin attraktives Aufwärtspotenzial bietet. Nach einem starkes Finish 2025 hat es die Carnival-Aktie im laufenden Jahres bislang schwer. Verwunderlich ist das nicht. Ein wesentlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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