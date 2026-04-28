Mit ihren Cloud-Diensten in unterschiedlichen Pinktönen gibt sich die Telekom einen Souveränitätsanstrich, der schon lange abblättert. Dass der Konzern mehr und mehr das Interesse an Europa zu verlieren scheint, ist da nur konsequent, meint unser Autor. Auf der einen Seite Google und Nvidia, auf der anderen Seite unabhängige Cloud-Angebote für ein souveränes Europa und die deutsche Industrie. Was sich auf dem Papier nicht vereinen lässt, bringt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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