© Foto: picture alliance/dpa | Clara MargaisVenezuela wird für Eni und Repsol wieder spannend: Das riesige Perla-Gasfeld soll wachsen.Eni und Repsol wollen die Produktion in ihrem gemeinsamen Gasfeld Cardón IV in Venezuela auf 645 Millionen Kubikmeter pro Tag steigern, berichtete Reuters am Montag unter Berufung auf Äußerungen des Projektmanagers auf einer Konferenz. Laut Reuters produziere das Feld derzeit etwa 580 Millionen Kubikmeter pro Tag. Allerdings wurde nicht gesagt, wann es die höhere Schwelle erreichen werde. Cardón IV ist das Perla-Gasfeld im Golf von Venezuela, eines der größten Offshore-Gasfelder Lateinamerikas. Es wird über Cardón IV S.A. betrieben, ein Gemeinschaftsunternehmen von Eni und Repsol zu je 50 Prozent. Eni …Den vollständigen Artikel lesen
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