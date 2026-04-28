Der japanische Halbleiterausrüster Advantest meldet beeindruckende Geschäftszahlen, doch an der Börse überwiegt die Skepsis. Eine zurückhaltende Prognose trifft auf hohe Erwartungen im KI-getriebenen Chipsektor - und sorgt für Verkaufsdruck.Advantest mit starken Zahlen, aber schwacher Perspektive Advantest hat im abgelaufenen Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt und profitiert weiterhin massiv vom Boom rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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