BRÜSSEL, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco Systems Protection, der weltweit führende Anbieter von Schutzschläuchen und Abschirmungslösungen für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Automobilbranche, den Schienenverkehr, den Energiesektor, die Industrie und den Transportsektor, wurde von Airbus mehrfach für seine herausragende Lieferantenleistung ausgezeichnet. Zum dritten Mal in Folge wurde Systems Protection als "Lieferant des Jahres" ausgezeichnet und erhielt zudem den Airbus Engineering Award.

Systems Protection beliefert Airbus mit einer Reihe innovativer Produkte, die wirksamen thermischen, mechanischen, elektromagnetischen und umweltbedingten Schutz in Tragflächen, Rümpfen, Pylonen, Türen, Triebwerken, Bordküchen, Sitzen und anderen Anwendungsbereichen bieten. Diese Komponenten werden im Werk von Systems Protection in Crépy-en-Valois, Frankreich, hergestellt.

"Wir sind sehr stolz auf diese renommierten Auszeichnungen, da sie den herausragenden Wert unserer Produkte, unsere technische Kompetenz, unsere Zusammenarbeit und unsere einzigartige Innovationskultur würdigen, die wir in diese langjährige Partnerschaft einbringen", sagte Cassie Malloy, Vice President und General Manager von Tenneco Systems Protection. "Diese Erfolge motivieren unsere Teammitglieder zusätzlich, unseren Beitrag zum weiteren Wachstum und Erfolg eines der weltweit führenden Flugzeughersteller auszubauen."

Systems Protection hat seinen Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, USA, und betreibt Vertriebs-, Produktions- und Innovationszentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen, das Erstausrüster und Zulieferer beliefert, nutzt eine Vielzahl fortschrittlicher Werkstoffe, Konstruktionen, Verfahren und Designmerkmale, um Lösungen zu entwickeln, die den strengsten Anforderungen an Leistung, Lebensdauer und Einbau gerecht werden.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Champion Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

sesposito@tenneco.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab7de80-81f1-468a-8469-988cbecd0939