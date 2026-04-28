Spotify wächst weiter - aber langsamer als erhofft. Schwache Prognosen für zahlende Kunden und Gewinne lassen die Aktie abstürzen. Selbst neue KI-Funktionen können Investoren nicht überzeugen. Ein Kursrutsch von rund 12 Prozent vor Börsenstart hat die Anleger am Dienstag aufgeschreckt: Spotify dämpft die Erwartungen für das zweite Quartal deutlich - und offenbart wachsende Probleme in seinen Kernmärkten. Besonders die Prognose für zahlende Abonnenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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