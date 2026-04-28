Energieanbieter E.On kooperiert mit Finanzierungspartner Neot und dessen Anteilseigner Mitsui, um europaweit ein Abo für Lkw-Ladeinfrastruktur und optional auch für E-Lkw aufzulegen. Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines festen Preises pro Kilowattstunde oder nach einem flexiblen "Time-of-Use"-Tarif. Hauptanliegen des Trios ist es, den Umstieg auf elektrische Nutzfahrzeuge für Flottenbetreiber niederschwelliger zu machen: "Europäische Kunden erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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