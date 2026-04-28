DJ Rumänien bestellt 12 Wasserstoff-Züge bei Siemens
DOW JONES--Rumänien will auf Regionalstrecken der Bahn Wasserstoff-Züge einsetzen. Siemens Mobility hat von der Eisenbahnreformbehörde (ARF) einen Auftrag über die Lieferung von 12 zweiteiligen Wasserstoff-betriebenen Zügen vom Typ Mireo Plus H erhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Die Züge sollen 2029 in den Fahrgastbetrieb gehen und dieselbetriebene Züge ersetzen. Teil des Auftrags ist ein Full-Service-Instandhaltungsvertrag über 15 Jahre.
Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht genannt.
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April 28, 2026 08:18 ET (12:18 GMT)
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