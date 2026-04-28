Am Standort Kippenheim sind die ersten 3,3 Megawatt fertiggestellt. Der Solarstrom wird direkt für die betrieblichen Logistik- und Fahrzeugprozesse genutzt. Bis Ende des Jahres sollen es fast 24 Megawatt werden. Es zählt zu den größten Projekten zur Überdachung von Parkplätzen mit Solarmodulen in Europa. Die Mosolf Gruppe realisiert es aktuell am Standort Kippenheim. Die ersten 3,3 Megawatt der Parkplatz-Photovoltaik-Überdachung sind nun fertiggestellt und in Betrieb, wie das Unternehmen aus Kirchheim unter Teck am Dienstag mitteilte. Bis zum Jahresende sollen weitere Parkplätze überdacht werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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