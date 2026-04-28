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Precisely Automate erhält die SAP Clean Core-Zertifizierung für SAP S/4HANA Cloud Private Edition



28.04.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die neue Zertifizierung ermöglicht es Unternehmen, umfangreiche SAP-Datenprozesse zu automatisieren und dabei die Upgrade-Sicherheit sowie die Übereinstimmung mit der SAP Clean Core-Strategie zu gewährleisten BURLINGTON, Massachusetts., 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass Precisely Automate die SAP Clean Core-Zertifizierung (bedingt, Stufe C) für SAP S/4HANA Cloud Private Edition erhalten hat. Die Zertifizierung bestätigt, dass Precisely Automate umfangreiche SAP-Datenaktualisierungen, -Uploads und -Downloads unterstützt, ohne den SAP-Kern zu verändern. Zudem hilft es Unternehmen dabei hilft, die Upgrade-Sicherheit zu gewährleisten und die SAP Clean Core-Prinzipien einzuhalten. Eine aktuelle Studie von Precisely and ASUG (American SAP User Group) zeigt, dass 57 % der Befragten Automatisierungsmaßnahmen einsetzen, um die Umstellung auf SAP S/4HANA zu unterstützen. 62 % der Befragten nennen die Komplexität der Geschäftsprozesse als große Herausforderung. Dies unterstreicht den Bedarf an Lösungen, die die Umsetzung vereinfachen, ohne zusätzliche Risiken mit sich zu bringen. Da immer mehr Unternehmen auf SAP S/4HANA Cloud umsteigen, hat die Aufrechterhaltung eines sauberen, upgrade-sicheren Kernsystems höchste Priorität erlangt. Gleichzeitig sind viele Unternehmen für ihren täglichen Betrieb weiterhin auf komplexe SAP-Datenprozesse mit hohem Datenaufkommen angewiesen. Precisely Automate begegnet dieser Herausforderung durch eine zertifizierte Ausführungsebene, die die Aktualisierung und Verarbeitung großer Datenmengen ermöglicht, ohne den SAP-Kern zu verändern. So können Unternehmen ihre SAP-Umgebungen modernisieren und gleichzeitig das Upgrade-Risiko sowie technische Schulden reduzieren. Precisely Automate ist gemäß den SAP Clean Core-Richtlinien für die bedingte Nutzung (Stufe C) zertifiziert, die für klassische ABAP-basierte Erweiterungen gelten, die für SAP S/4HANA Cloud Private Edition-Umgebungen entwickelt wurden. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt ohne Änderungen am SAP-Kern läuft und gleichzeitig Ausführungsszenarien mit hohem Durchsatz unterstützt, wie sie in Private Edition-Bereitstellungen üblich sind. Die Lösung ist zudem mit RISE with SAP kompatibel, sodass Unternehmen bei der Umstellung auf cloudbasierte ERP-Betriebsmodelle die Clean-Core-Konformität aufrechterhalten können. "Diese Zertifizierung ist besonders relevant für Kunden der SAP S/4HANA Cloud Private Edition, die Automatisierung in großem Maßstab benötigen, es sich aber nicht leisten können, benutzerdefinierte Änderungen am Kernsystem vorzunehmen", sagte Ashwin Ramachandran, SVP, Product Management bei Precisely. "Sie zeigt deutlich auf, wie Unternehmen weiterhin umfangreiche SAP-Prozesse ausführen können, ohne dabei gegen die SAP Clean Core-Richtlinien zu verstoßen." Mit dieser Zertifizierung können Kunden: Hochvolumige SAP-Datenprozesse ohne Änderung des SAP-Kerns ausführen: Massenaktualisierungen von SAP-Daten wie Materialien, Preisen und Finanzdaten automatisieren, ohne benutzerdefinierten Code einzuführen, der das Upgrade-Risiko erhöht.

Massenaktualisierungen von SAP-Daten wie Materialien, Preisen und Finanzdaten automatisieren, ohne benutzerdefinierten Code einzuführen, der das Upgrade-Risiko erhöht. Technische Altlasten abbauen und die Upgrade-Fähigkeit erhöhen: Die Einhaltung der SAP-Clean-Core-Prinzipien gewährleisten und so reibungslosere Upgrades sowie eine schnellere Einführung von SAP-Innovationen ermöglichen.

Die Einhaltung der SAP-Clean-Core-Prinzipien gewährleisten und so reibungslosere Upgrades sowie eine schnellere Einführung von SAP-Innovationen ermöglichen. SAP-Modernisierungsinitiativen sicher unterstützen: Bestehende Automatisierungsinvestitionen schützen und gleichzeitig die SAP-Roadmap für S/4HANA Cloud und RISE-Programme umsetzen.

Bestehende Automatisierungsinvestitionen schützen und gleichzeitig die SAP-Roadmap für S/4HANA Cloud und RISE-Programme umsetzen. Fachbereiche durch kontrollierte Automatisierung stärken: Eigenständige Ausführung mit integrierter Validierung, Protokollierung und Auditierbarkeit ermöglichen und die Abhängigkeit von IT sowie individueller Entwicklung verringern. Precisely Automate unterstützt Unternehmen dabei, umfangreiche SAP-Abläufe zu bewältigen und gleichzeitig die Einhaltung der Kern-Compliance-Vorgaben sowie die Sicherheit bei Upgrades zu gewährleisten. Durch kontrollierte, regelkonforme Ausführung ohne Eingriffe in den SAP-Core unterstützt Automate konsistente, auditierbare Prozesse und eine langfristig stabile Systemlandschaft - und erfüllt damit operative, regulatorische und Compliance-Anforderungen in SAP-S/4HANA Cloud Private Edition-Umgebungen. Erfahren Sie hier mehr über Precisely Automate und die SAP Clean Core-zertifizierte Automatisierung. Über Precisely Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2026 Precisely Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5939528/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-automate-erhalt-die-sap-clean-core-zertifizierung-fur-sap-s4hana-cloud-private-edition-302754802.html



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