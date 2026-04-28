EQS-News: TRATON SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TRATON SE
|Hanauer Straße 26
|80992 München
|Deutschland
|E-Mail:
|hv-antrag.traton@traton.com
|Internet:
|https://www.traton.com/hauptversammlung
|ISIN:
|DE000TRAT0N7
|WKN:
|TRAT0N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX, Stockholm
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316954 28.04.2026 CET/CEST