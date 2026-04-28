St. Gallen - Sportradar bleibt auch im neuen Jahr 2026 auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal setzte der an der Nasdaq kotierte Ostschweizer Sportdatenanbieter klar mehr um als im Jahr davor. Zudem baut das Unternehmen die Aktienrückkäufe aus und ernennt einen neuen Chief Operating Officer (COO). Von Januar bis März setzte Sportradar gemäss Mitteilung vom Dienstag 347 Millionen Euro um. Das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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