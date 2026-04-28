Netflix: Vom Streaming-Pionier zur hochprofitablen Unterhaltungsmaschine

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Der Streaming-Marktführer hat im April mit seinen jüngsten Geschäftszahlen und weitreichenden strategischen Entscheidungen für viel Bewegung an den Finanzmärkten gesorgt. Für Anleger stellt sich nun die Frage, wie der Konzern sein künftiges Wachstum sichern und seine globale Marktführerschaft profitabel weiter ausbauen möchte.

Starke Quartalszahlen mit einem historischen Sondereffekt

Im Mitte April 2026 veröffentlichten Quartalsbericht präsentierte Netflix äußerst solide Zahlen, die das anhaltende Wachstum des Unternehmens untermauern. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 16 % auf beachtliche 12,25 Milliarden US-Dollar, während das operative Ergebnis um 18 % auf 4,0 Milliarden US-Dollar anstieg. Eine enorme Verzerrung des ausgewiesenen Gewinns pro Aktie, der auf 1,23 US-Dollar hochschnellte, ergab sich jedoch durch eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Diese Summe floss Netflix zu, nachdem der Konzern im Februar die geplanten Übernahmeverhandlungen mit Warner Bros. Discovery offiziell abgebrochen hatte. Aus Sicht des Unternehmens beweisen diese starken Kennzahlen, dass das Kerngeschäft durch gut durchdachte Preisanpassungen und eine weltweit loyale Basis von Abonnenten robuster denn je aufgestellt ist.

Werbung als treibende Kraft für die künftige Expansion

Mit Blick auf die Wachstumsperspektiven richtet das Management seinen strategischen Fokus massiv auf den Bereich der Werbevermarktung. Aus Sicht der Konzernführung ist das werbefinanzierte Abonnement-Modell längst kein reines Experiment mehr, sondern die wichtigste Säule, um auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten neue und preissensible Zielgruppen weltweit zu erschließen. Netflix geht intern davon aus, dass die Werbeeinnahmen bis zum Ende des Jahres 2026 die Marke von drei Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einer rasanten Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspräche. Die Führungsetage betont in ihrer Kommunikation gegenüber Investoren, dass personalisierte Werbung in Kombination mit hochwertigen Inhalten den Umsatz pro Nutzer auch in tendenziell gesättigten Märkten wie Nordamerika langfristig stabilisieren wird.

Personalwechsel und ein massives Bekenntnis zu den Aktionären

Neben den rein operativen Zahlen sorgten im April zwei weitere wichtige Nachrichten für Aufsehen auf dem Börsenparkett. Das Unternehmen verabschiedete ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar, womit Netflix aus eigener Sicht unmissverständlich seine enorme Liquidität und das tiefe Vertrauen in die eigene Marktposition demonstriert. Zeitgleich kündigte der Konzern einen bedeutenden Einschnitt an, da Mitbegründer Reed Hastings den Verwaltungsrat im Juni 2026 endgültig verlassen wird. Das Unternehmen signalisiert durch diese lang geplante Nachfolgeregelung Kontinuität und möchte Anlegern die Gewissheit vermitteln, dass der strategische Übergang hin zu noch strengerer Kostenkontrolle und Profitabilität ohne Reibungsverluste fortgeführt wird.

Verhaltene kurzfristige Prognosen im Schatten der Content-Kosten

Obwohl die fundamentalen Daten überzeugen, trübte ein eher verhaltener Ausblick für das laufende zweite Quartal die Euphorie der Anleger kurzfristig leicht ein. Das Management sieht sich zunehmend mit externen Einflussfaktoren wie unvorteilhaften Wechselkursschwankungen und einer anhaltend intensiven Konkurrenz konfrontiert, was stetige Investitionen in lokale Eigenproduktionen und teure Sportrechte zwingend erforderlich macht. Die Netflix-Führung stellt dabei allerdings unmissverständlich klar, dass diese Ausgaben keine lästige finanzielle Bürde, sondern den existenziellen Burggraben des Unternehmens darstellen, um Kunden dauerhaft an die Plattform zu binden. Letztendlich blickt der Konzern gelassen über kurzfristige Schwankungen in der Marge hinaus und fokussiert sich auf die Perspektive für das Gesamtjahr, für das die Chefetage weiterhin ein gesundes Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent auf eine Spanne von 50,7 bis 51,7 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Netflix Inc.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Netflix Inc. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8U5Q, das am 30.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Netflix Inc. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 95,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Netflix Inc. an der maßgeblichen Börse am 19.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 95,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.03.2027 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Netflix Inc. am 19.03.2027 auf oder über 95,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 28.04.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion