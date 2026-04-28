Der Meininger Busbetrieb (MBB) aus Thüringen hat drei von insgesamt sechs bestellten MAN Lion's City E LE in Dienst gestellt. Laut dem ÖPNV-Betreiber handelt es sich zugleich um die erste Kundenauslieferung des MAN-Elektrobusses in Low-Entry-Konfiguration. MAN hatte die Low-Entry-Variante seines beliebten Elektrobus-Modells Lion's City E bereits im Oktober 2023 auf der Busworld in Brüssel vorgestellt. Das Batterie-elektrische Modell mit der Bezeichnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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