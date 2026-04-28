New York - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligent (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste ist ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte dagegen um 0,3 Prozent auf 49.337 Zähler zu. Hier sorgte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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