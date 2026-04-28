Zürich - ti&m verankert AI-powered Innovation auf C-Level: Philip Dieringer übernimmt die Rolle des Chief AI Officer (CAIO), Simon Baumann erweitert seine Führungsverantwortung in der Deutschschweiz. ti&m, Schweizer Leader für AI-powered Software Innovation, richtet seine Führungsstruktur strategisch neu aus: Philip Dieringer, seit über zehn Jahren bei ti&m, übernimmt als Chief AI Officer (CAIO) die Gesamtverantwortung für die konsequente Integration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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