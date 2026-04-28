Nach einer kleineren Konsolidierungsphase geht es für die BP-Aktie seit Beginn der vergangenen Woche wieder sukzessive nach oben. Nun hat der britische Ölkonzern frische Zahlen vorgelegt. Treiben diese den Kurs nun weiter in Richtung der historischen Höchststände aus dem Jahr 2006 oder sind sie das Signal zum Ausstieg? Gewinn mehr als verdoppelt Während Verbraucher weltweit unter steigenden Energiepreisen leiden, drehen Ölkonzern mächtig auf. Geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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