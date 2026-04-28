Die Mutares-Aktie konnte den Kursanstieg im Januar bis auf 34 € nicht halten und befindet sich seitdem in einem stetigen Abwärtstrend. Am Dienstag verliert sie aktuell -1,3% und steht bei rund 25 €. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Ertrag deutlich gesteigert Das abgelaufene Geschäftsjahr war sehr erfolgreich, hiervon ist der Geschäftsbericht vom 28. April geprägt. Das operative EBITDA stieg von 117 Millionen € im Vorjahr auf 675,3 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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