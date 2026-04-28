EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Société Générale Effekten GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Société Générale Effekten GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.sg-zertifikate.de/service-kontakt/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.sg-zertifikate.de/service-kontakt/rechtliche-dokumente/registrierungsformulare-und-jahresabschluesse
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Société Générale Effekten GmbH
|Neue Mainzer Str. 46-50
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.sg-zertifkate.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2316994 28.04.2026 CET/CEST
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