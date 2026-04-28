© Foto: Joko - JokoSiemens hinkt der Konkurrenz seit Monaten hinterher - doch genau das könnte die Chance sein. Warum Analysten ihr Kursziel jetzt auf 300 Euro anheben und welche Ereignisse die Wende bringen könnten.Mit einem Kursplus von mehr als 4 Prozent am Montag hat die Siemens-Aktie den höchsten Stand seit Mitte Februar erreicht - ausgelöst durch eine neue Studie der US-Investmentbank Bernstein, die das Papier mit dem Kursziel 300 Euro als klaren Kauf einstuft. Zum Vergleich: Der Kurs notiert aktuell bei rund 250 Euro. Der Hintergrund ist ernüchternd: Seit Jahresbeginn hat Siemens gegenüber Wettbewerbern wie Schneider Electric, ABB oder Legrand rund 20 Prozentpunkte eingebüßt. Die Bewertung liegt nach …Den vollständigen Artikel lesen
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