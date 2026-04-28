Tesla sorgt erneut für Schlagzeilen und bewegt damit nicht nur den Automarkt, sondern auch die Börsen. Die jüngsten Quartalszahlen fallen gemischt aus, während gleichzeitig milliardenschwere Entscheidungen im Hintergrund vorbereitet werden. Für Investoren rückt damit eine Frage stärker in den Fokus: Wohin steuert der Konzern wirklich?Quartalszahlen ohne klare RichtungIm vergangenen Quartal steigerte Tesla den Umsatz um 16% und den Gewinn um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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