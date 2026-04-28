Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Referentenentwurf zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten in die Verbändeanhörung gegeben. Der BSW-Solar kritisiert, dass weiterhin keine fairen Wettbewerbsbedingungen für Batteriespeicher enthalten sind. Bei Transnet BW ist man zufrieden, dass der Südbonus weiterhin vorgesehen ist. In den vergangenen Tagen sind verschiedene Studien veröffentlicht worden, die allesamt zeigen, dass Gaskraftwerke nicht unbedingt der wirtschaftlich sinnvollste Weg sind, wenn es darum geht, neue Kapazitäten für die Gewährleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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