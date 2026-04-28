Das Speicherprojekt mit 250 Megawatt Leistung soll im Nordwesten Deutschlands entstehen, wo viel Strom aus Offshore-Windparks ins Netz eingespeist wird. Noveria Energy unterschrieb dafür den Anschlusserrichtungsvertrag mit Tennet. Noveria Energy hat einen Anschlusserrichtungsvertrag mit Tennet Germany für den Netzanschluss eines Batteriespeichers mit 250 Megawatt Leistung und 1000 Megawattstunden Kapazität unterzeichnet. Das Projekt solle im Nordwesten Niedersachsen entstehen, wo viel Strom aus Offshore-Windparks ins Tennet-Übertragungsnetz fließt, wie das Freiburger Unternehmen am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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