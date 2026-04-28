New York - Fallende Kurse von Aktien aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz (KI) haben am Dienstag die technologielastige Börse Nasdaq belastet. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 27.097 Punkte nach unten. Auslöser der Verluste war ein kritischer Zeitungsbericht über das KI-Forschungsunternehmen OpenAI. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,1 Prozent auf 49.194 Zähler. Hier sorgte die Quartalsbilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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