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Asset Standard
28.04.2026 17:30 Uhr
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Martin Dilg (SQUAD Fonds): Wandelanleihen - das Beste aus zwei Welten!

Wandelanleihen gehören zu den Anlageklassen, die auf den ersten Blick nicht einfach wirken - und erst bei genauerem Hinsehen ihre ganze Stärke entfalten. Denn sie verbinden zwei Elemente, die auf den Kapitalmärkten normalerweise getrennt betrachtet werden: Anleihe und Aktie.

Im Kern ist eine Wandelanleihe nichts anderes als eine klassische Anleihe, ergänzt um eine Option, diese zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien zu wandeln. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich ihr Verhalten im Zeitverlauf verändern kann. Liegt der Aktienkurs deutlich unter dem Wandlungspreis, verhält sich die Wandelanleihe eher wie eine klassische Anleihe - stabil, mit Fokus auf Kapitalerhalt. Steigt die Aktie, gewinnt die Option an Wert und die Wandelanleihe entwickelt zunehmend aktienähnliche Eigenschaften. In ausgeprägten Marktphasen kann sie sich sogar nahezu im Gleichlauf mit der Aktie bewegen.

Genau dieses flexible Profil macht Wandelanleihen zu einem besonderen Baustein im Portfolio. Sie bieten ein Sicherheitsnetz nach unten durch den sogenannten "Bond Floor", also den Wert der Anleihekomponente, und gleichzeitig die Chance auf Kursgewinne über die Aktienoption. Dadurch entsteht ein Chance-/Risikoprofil, das in vielen Marktphasen attraktiver sein kann als eine reine Aktien- oder Anleiheinvestition.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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