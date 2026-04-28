Nach einer eindrucksvollen Rallye in den vergangenen Wochen hat die Nvidia-Aktie am Montag den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. Gleichzeitig stieg die Bewertung des Chipgiganten wieder über die magische Marke von 5 Billionen US$. Ist das erst der Beginn eines neuen Aufwärtszyklus oder übernehmen die Bären nun wieder das Ruder? Big Tech im Fokus Mit einem frischen Allzeithoch und einer beeindruckenden Kursdynamik steht die Nvidia-Aktie aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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