Zürich - Nach einem schwachen Start hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag leicht im Minus geschlossen. Grund dafür war das Schwergewicht Novartis, dessen Aktie die happigen Verluste des Morgens abschütteln konnte und schliesslich in der Gewinnzone landete. Im Sog von Novartis dämmten auch Roche ihre Verluste markant ein. Rückenwind kam zudem von der Konjunkturseite: Die Konsumentenstimmung in den USA hat sich im April unerwartet verbessert. Ökonomen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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