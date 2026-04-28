Spotify Aktie bricht ein: Trotz starker Zahlen unter Druck

Die Spotify Aktie steht aktuell im Mittelpunkt der Aktien News, nachdem das Unternehmen trotz überzeugender Quartalszahlen einen Kurseinbruch von über 10 - verzeichnete.

Auf den ersten Blick wirkt die Reaktion überraschend: Gewinn, Umsatz und Nutzerzahlen entwickeln sich positiv. Doch wie so oft an der Börse zählt nicht nur die Vergangenheit - sondern vor allem der Ausblick.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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