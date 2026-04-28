Der Betreiber des gleichnamigen Streaming-Dienstes für Musik und Podcasts liefert zwar ordentliche Zahlen zum Jahresauftakt ab, die Prognose für Premium-Nutzer und Profitabilität sorgt bei den Anlegern aber für Enttäuschung. Die Anteilsscheine der Schweden setzen in der Folge deutlich zurück. Seit Jahresbeginn ist Spotify mit neuer Führung unterwegs: Alex Norström und Gustav Söderström fungieren seither zusammen als Co-Chefs, nachdem sich Mitgründer Daniel Ek nach rund zwei Dekaden als CEO zum 1. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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