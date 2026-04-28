© Foto: Helmut Fricke - dpaNicht weniger Kilos, sondern bessere Kilos - das ist das Versprechen, mit dem Boehringer Ingelheim in den milliardenschweren Markt für Abnehmmittel drängt. Das Ingelheimer Pharmaunternehmen hat Spätphasendaten für seinen Wirkstoff Survodutide vorgelegt, die zeigen: Das Medikament reduziert vorrangig viszerales Fett - also jenes gefährliche Depotfett rund um die inneren Organe und schont dabei Muskulatur und magere Körpermasse. Das ist eine direkte Kampfansage an die bisherigen Marktführer. Denn herkömmliche GLP-1-Präparate wie Novo Nordisks Ozempic oder Eli Lillys Mounjaro greifen am Gesamtkörpergewicht an und bauen dabei auch Muskelmasse ab. Genau das will Boehringer anders machen, wie das …Den vollständigen Artikel lesen
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