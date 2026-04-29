Ob verwaiste Gaslöcher, medizinische Müllberge oder verunreinigte Landschaften: gerade die USA leiden massiv unter den Abfallstoffen ihrer Gesellschaft. Doch es gibt auch Firmen, die daran verdienen. So ist Waste Management in die medizinische Abfallentsorgung eingestiegen und will sich so neue Wachstumsfelder erschließen. Zefiro Methane wiederum sucht aufgegebene Öl- und Gaslöcher, um das Entweichen von Methan zu stoppen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Kasse. NextEra Energy stillt dagegen den Hunger der KI-Industrie nach Energie und Speichern - auf nachhaltige Weise.Den vollständigen Artikel lesen ...
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