Steigende Kosten bei Projekten für erneuerbare Energie, veränderte geopolitische Rahmenbedingungen und nicht zuletzt Vorgaben zu Emissionen zwingen Energieunternehmen zur Veränderung. War das Geschäftsmodell der Versorger früher noch eher konservativ, kommt es heute auf die nackten Zahlen selbst hinter dem Komma an. In diesem Zusammenhang rücken Kosten für Emissionen in den Fokus - hier lässt sich sparen und auch finanziell profitieren. Die Verhinderung von Treibhausgasen und die CO2-Abscheidung entwickeln sich längst zu eigenständigen, hochprofitablen Geschäftsmodellen. Wir beleuchten den Markt und stellen chancenreiche Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,NO0010096985,IE000S9YS762Den vollständigen Artikel lesen ...
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